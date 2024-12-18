Гостиничный комплекс в историческом стиле построят в центре Владивостока

Новый гостиничный комплекс в историческом стиле появится в центре приморской столицы. Его строительством займется один из резидентов свободного порта Владивосток, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как рассказали в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, новое здание гармонично впишется в пейзаж города. Шестиэтажный отель на 53 номера возведут на улице Береговая. Здание оборудуют кафе-рестораном, СПА-салоном и коммерческими помещениями.
В реализацию проекта вложат 371,1 миллиона рублей. Планируется, что гостиничный комплекс введут в эксплуатацию к 2028 году.
Напомним, ранее мы писали о том, что Приморье получит 28 миллионов рублей от государства на строительство комплекса с аквапарком.