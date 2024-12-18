Гостиничный комплекс в историческом стиле построят в центре Владивостока

Как рассказали в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, новое здание гармонично впишется в пейзаж города. Шестиэтажный отель на 53 номера возведут на улице Береговая. Здание оборудуют кафе-рестораном, СПА-салоном и коммерческими помещениями.