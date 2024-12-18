В Уссурийске таксист вызвал Росгвардию из-за агрессивного пассажира

В Уссурийске водителю такси пришлось обратиться за помощью к росгвардейцам, чтобы успокоить агрессивного пассажира. Вечером во вторник, 17 декабря, на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Уссурийска поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в автомобиле такси.
Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, поводом для использования охранной сигнализации стало агрессивное поведение пассажира. Водитель такси рассказал, что доставил мужчину по маршруту, но после завершения поездки начал получать угрозы и оскорбления. Когда пассажир перешёл к действиям, водитель нажал на тревожную кнопку.
Росгвардейцы задержали 41-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции. На нарушителя составили административный протокол за хулиганство и нецензурную брань в общественном месте.
Напомним, в сентябре во Владивостоке мигрант разбил окно больницы и напал на врача скорой помощи. Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело.