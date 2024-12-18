В Уссурийске таксист вызвал Росгвардию из-за агрессивного пассажира

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, поводом для использования охранной сигнализации стало агрессивное поведение пассажира. Водитель такси рассказал, что доставил мужчину по маршруту, но после завершения поездки начал получать угрозы и оскорбления. Когда пассажир перешёл к действиям, водитель нажал на тревожную кнопку.