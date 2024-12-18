Пенсии выплатят досрочно в Хабаровском крае и ЕАО в связи с Новым годом

Детские пособия за декабрь будут переведены на банковские счета 25 декабря. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, пособий для беременных, выплаты на первого ребёнка до трёх лет, пособия на ребёнка военнослужащего по призыву, ежемесячной выплаты из материнского капитала и пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей. Работающим родителям, также получающим пособие по уходу за ребёнком, средства поступят в этот же день. Те, кто получает детские выплаты через почту, смогут забрать их в соответствии с графиком работы почтовых отделений.