Пенсии выплатят досрочно в Хабаровском крае и ЕАО в связи с Новым годом

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в связи с новогодними праздниками детские пособия и пенсии будут выплачены досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального соцфонда.
Пенсии за январь для тех, кто обычно получает выплаты 8 числа каждого месяца, будут перечислены на банковские счета уже 27 декабря. Остальные получатели получат пенсии по привычному графику. Для тех, кто предпочитает получать выплаты через почтовые отделения, выдача начнётся с 3 января в соответствии с графиком работы конкретных отделений.
Детские пособия за декабрь будут переведены на банковские счета 25 декабря. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, пособий для беременных, выплаты на первого ребёнка до трёх лет, пособия на ребёнка военнослужащего по призыву, ежемесячной выплаты из материнского капитала и пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей. Работающим родителям, также получающим пособие по уходу за ребёнком, средства поступят в этот же день. Те, кто получает детские выплаты через почту, смогут забрать их в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Социальный фонд России напоминает, что зачисление средств на банковские счета происходит в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, следует дождаться завершения операций до конца дня.
Важно отметить, что пенсия, выплаченная в конце декабря, является досрочной выплатой за январь и не является дополнительной. Следующая пенсия поступит в феврале 2025 года по стандартному графику. Детские пособия за январь также будут перечислены в феврале в соответствии с обычными сроками.