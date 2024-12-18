Полпред Серышев возмутился строительством школ в Новосибирской области

Серышев отметил важность решения проблем на начальном этапе, чтобы избежать их перерастания в критические ситуации. В целом, в Сибирском федеральном округе не завершено строительство 40 социальных объектов, и 26 школ не были введены в эксплуатацию в срок. Новосибирская область показала наихудшие результаты среди регионов, в то время как только Красноярский край справился с поставленными задачами.