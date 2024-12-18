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Полпред Серышев возмутился строительством школ в Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе выразил недовольство по поводу строительства школ в Новосибирской области.

Источник: Reuters

В Новосибирской области остаются не сданными восемь школ. Об этом сообщил представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Он подчеркнул, что задержки могут быть вызваны различными факторами, такими как ошибки в проектировании, недостаточная активность подрядчиков и финансовые трудности. Однако, по его мнению, необходимо подходить к выполнению работ с полной ответственностью.

Серышев отметил важность решения проблем на начальном этапе, чтобы избежать их перерастания в критические ситуации. В целом, в Сибирском федеральном округе не завершено строительство 40 социальных объектов, и 26 школ не были введены в эксплуатацию в срок. Новосибирская область показала наихудшие результаты среди регионов, в то время как только Красноярский край справился с поставленными задачами.

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