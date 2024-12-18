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Авиакомпания запустила дополнительные рейсы на январь в Хабаровском крае

Билеты уже доступны для покупки.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» объявила о запуске дополнительных рейсов в охотском направлении на 3, 5, 7 и 9 января. Полеты организованы для удобства пассажиров, возвращающихся после праздников. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авиарейсы будут выполняться на самолетах Ан-24 с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре. Расписание удобно спланировано: утренний вылет из Хабаровска и возвращение вечером.

Вылет из Хабаровска в 8:50, прибытие в Охотск в 13:10. Обратный рейс в 14:00, возвращение в Хабаровск — в 18:10. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании, в кассах и аккредитованных агентствах.

Ранее компания добавила рейсы на 24, 27, 29 и 30 декабря, чтобы жители могли встретить Новый год с родными. Теперь пассажиры смогут с комфортом вернуться домой после праздников.