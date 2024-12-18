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Baza: в эфире «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня SHAMAN

Кроме того, по словам радиолюбителей, они услышали «Лебединое озеро».

В эфире «радиостанция Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня SHAMAN «Я — русский», кроме того, были переданы музыкальная тема из балета «Лебединое озеро» и гимн Советского Союза.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на радиолюбителей.

Журналисты не исключили, что радиостанция была взломана.

«“Радиостанция Судного дня” транслирует Шамана и “Лебединое озеро”. Это или взлом, или страшное послание», — говорится в публикации.

По словам пользователей, сначала заиграла композиция SHAMAN, а затем «Лебединое озеро» и гимн СССР.