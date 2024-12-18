Baza: в эфире «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня SHAMAN

В эфире «радиостанция Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня SHAMAN «Я — русский», кроме того, были переданы музыкальная тема из балета «Лебединое озеро» и гимн Советского Союза.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на радиолюбителей.
Журналисты не исключили, что радиостанция была взломана.
«“Радиостанция Судного дня” транслирует Шамана и “Лебединое озеро”. Это или взлом, или страшное послание», — говорится в публикации.
По словам пользователей, сначала заиграла композиция SHAMAN, а затем «Лебединое озеро» и гимн СССР.