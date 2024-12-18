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Новосибирцы выбирают малые города для новогодних каникул

Жители Новосибирской области все чаще предпочитают проводить новогодние праздники в небольших городах России.

В Новосибирской области отмечен растущий интерес к новогодним поездкам в малые города страны. Согласно совместным данным Центра исследований малых городов и сервиса «Яндекс. Путешествия», спрос на такие путешествия в сравнении с прошлым годом увеличился на 30%.

Популярными направлениями для новосибирцев в сезоне 2024−2025 годов стали Туапсе, Ялуторовск, Таштагол, Белокуриха и Минеральные Воды. Примечательно, что жители региона начинают планировать свои новогодние поездки в среднем за 57 дней до начала праздников.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что традиции и приметы на 18 декабря 2024 года.

туризм и отдых