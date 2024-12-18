Новосибирцы выбирают малые города для новогодних каникул

В Новосибирской области отмечен растущий интерес к новогодним поездкам в малые города страны. Согласно совместным данным Центра исследований малых городов и сервиса «Яндекс. Путешествия», спрос на такие путешествия в сравнении с прошлым годом увеличился на 30%.