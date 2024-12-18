Юрист Бондарь назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться

Жители многоквартирных домов имеют возможность не оплачивать дополнительные услуги, если они не указаны в договоре с управляющей компанией, заявил юрист по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что обычно это относится к таким услугам, как радиоточки, коллективная антенна, страховка жилья и диспетчерские услуги.
Как объяснил Бондарь, существует обязательный набор услуг, за которые необходимо платить, включая водоснабжение, тепло и прочие основные коммунальные услуги. Однако, он предупредил жителей о попытках навязывания дополнительных услуг, таких как системы видеонаблюдения или очистка снега, которые требуют согласования на общем собрании жильцов.
Ранее член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что закрытые окна в подъездах помогут сэкономить на ЖКУ.