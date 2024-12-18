Рига «снимается в роли» Владивостока в южнокорейском шпионском фильме

Съемки фильма в Риге продлятся до марта следующего года. Казалось бы, город был выбран в качестве «заменителя» Владивостока именно из-за своей близости к морю, однако известно, что одним из основных объектов для съемок станет аэродром Спилве. Он явно не должен будет изобразить главный аэропорт Приморья, так как они не имеют в облике ничего общего. Построенное в конце 1930-х годов в стиле сталинского барокко здание Спилве станет местом для напряженного финала.