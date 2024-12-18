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Рига «снимается в роли» Владивостока в южнокорейском шпионском фильме

Режиссером проекта стал известный корейский кинематографист Рю Сын Ван.

Источник: Soompi

В Риге начались съемки корейского шпионского полнометражного фильма, в котором столица Латвии должна «сыграть» Владивосток.

Как рассказал в эфире латвийского радио Янис Калейс, член правления «Латвийской ассоциации продюсеров киноуслуг», это не первый случай, когда Рига изображает главный город Приморья. Ранее южнокорейские кинематографисты уже снимали в столице Латвии фильм, сюжет которого разворачивался во Владивостоке начала XX века.

На этот раз фабула киноленты относится к современности. Название фильма — «Humint» — отсылает к термину Human Intelligence, обозначающему сбор и анализ информации, полученной от людей с помощью непосредственного общения. Картина расскажет о противостоянии южнокорейских и северокорейских агентов, дополнив историю романтической линией. Главный герой — агент Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) по имени Зо. Расследование исчезновения человека приводит Зо во Владивосток, однако внезапная смерть информатора оставляет героя без ключевых зацепок. В какой-то момент выясняется, что в конфликт между спецслужбами вовлечена и русская «мафия».

Съемки фильма в Риге продлятся до марта следующего года. Казалось бы, город был выбран в качестве «заменителя» Владивостока именно из-за своей близости к морю, однако известно, что одним из основных объектов для съемок станет аэродром Спилве. Он явно не должен будет изобразить главный аэропорт Приморья, так как они не имеют в облике ничего общего. Построенное в конце 1930-х годов в стиле сталинского барокко здание Спилве станет местом для напряженного финала.

В фильме задействованы известные южнокорейские актёры: Чо Ин Сон, Пак Чон Мин, Пак Хэ Джун и Шин Се Гён. Режиссёром выступил Рю Сын Ван, известный работами «Побег из Могадишо», «Контрабандисты» и «Ветеран».

Telegram-канал «Представительство МИД России во Владивостоке» ещё в сентябре, когда стало известно о подготовке к съемкам, предположил, что фильм, вероятно, предложит зрителям очередной стереотипный образ «злых русских» и северокорейцев, противостоящих силам добра.

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