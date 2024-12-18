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В Красноярске ожидаются тридцатиградусные морозы

Красноярцев предупредили о резком похолодании.

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 61% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

18 декабря в Красноярске и прилегающих к краевому центру районах похолодает.

Синоптики Среднесибирского УГМС не исключают, что местами столбик термометра опустится до −32 градусов. Такая температура воздуха ожидается ночью. В среднем, ночные морозы будут держаться в пределах от −17 до −22 градусов.

Днем станет теплее: воздух прогреется от −12 до −17 градусов, но не везде. Кое-где задержится холод: температура будет колебаться от −20 до −25 градусов.

Прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Южный ветер будет несильный: от двух до семи метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.