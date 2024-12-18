В Красноярске ожидаются тридцатиградусные морозы

18 декабря в Красноярске и прилегающих к краевому центру районах похолодает.
Синоптики Среднесибирского УГМС не исключают, что местами столбик термометра опустится до −32 градусов. Такая температура воздуха ожидается ночью. В среднем, ночные морозы будут держаться в пределах от −17 до −22 градусов.
Днем станет теплее: воздух прогреется от −12 до −17 градусов, но не везде. Кое-где задержится холод: температура будет колебаться от −20 до −25 градусов.
Прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Южный ветер будет несильный: от двух до семи метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.