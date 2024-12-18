В Красноярском крае эвакуировались 26 человек во время пожаров

В ту же ночь в Норильске на Вальковском шоссе успел спастись из горящего гаражного бокса оказавшийся в нем в поздний час мужчина. Сотрудники МЧС быстро справились с возгоранием на площади 20 квадратных метров. Огонь успел повредить два грузовика и стены помещения. Предварительно, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.