В Красноярском крае эвакуировались 26 человек во время пожаров

За сутки в Красноярском крае произошло 15 пожаров. В двух случаях людям удалось самостоятельно эвакуироваться из охваченных огнем зданий.
Так, ночью 17 декабря в поселке Раздолинск Мотыгинского района началось возгорание в одноэтажном общежитии. Жертв удалось избежать. 25 жильцов проснулись и покинули сильно задымленное строение. К приезду пожарных пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. Предварительная причина происшествия — короткое замыкание.
В ту же ночь в Норильске на Вальковском шоссе успел спастись из горящего гаражного бокса оказавшийся в нем в поздний час мужчина. Сотрудники МЧС быстро справились с возгоранием на площади 20 квадратных метров. Огонь успел повредить два грузовика и стены помещения. Предварительно, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.