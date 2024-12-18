Таллахасси
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае эвакуировались 26 человек во время пожаров

В Мотыгинском районе тушили общежитие, а в Норильске — гаражный бокс.

Источник: МЧС РФ

За сутки в Красноярском крае произошло 15 пожаров. В двух случаях людям удалось самостоятельно эвакуироваться из охваченных огнем зданий.

Так, ночью 17 декабря в поселке Раздолинск Мотыгинского района началось возгорание в одноэтажном общежитии. Жертв удалось избежать. 25 жильцов проснулись и покинули сильно задымленное строение. К приезду пожарных пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. Предварительная причина происшествия — короткое замыкание.

В ту же ночь в Норильске на Вальковском шоссе успел спастись из горящего гаражного бокса оказавшийся в нем в поздний час мужчина. Сотрудники МЧС быстро справились с возгоранием на площади 20 квадратных метров. Огонь успел повредить два грузовика и стены помещения. Предварительно, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.

пожары