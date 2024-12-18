Суд признал законным штраф иноагенту Макаревичу

Московский городской суд признал законным второй штраф, назначенный сбежавшему из РФ основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в Telegram.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из суда.
«Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Размер данного штрафа составляет 30 тысяч рублей. Он был назначен в мае текущего года.
До этого Макаревича штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, апелляционный суд также оставил решение в силе.
Ранее сообщалось, что Макаревич уехал в Соединённые Штаты на фоне ухудшения обстановки в Израиле.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.