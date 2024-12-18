В Гайнском округе готовят к открытию три ледовые переправы

В Гайнском округе во второй половине декабря планируют открыть три ледовые переправы. Окружные власти сообщили о завершении обустройства пешеходных дорожек. Подрядчики приступили к заливке и наращиванию льда в местах проезда автотранспорта.
Ледовые переправы откроют: в районе урочища Лугдын, в поселке Касимовка и урочище Пернаяг. Для пеших переправ толщина льда должна составлять 15 см, для проезда автомобилей — 30 см.
В Пермском крае на реке Сылве открыли первую ледовую переправу. Ледовая переправа свяжет деревню Мостовая и село Насадка.