Сальдо напомнил, что Донбасс и Новороссия не подлежат «размену»

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? Это не её территория, а все время пытается преподнести, что ей придётся отдать. Это историческая территория России», — сказал глава Херсонской области в беседе с ТАСС.