Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо напомнил, что Донбасс и Новороссия не подлежат «размену»

Донбасс и Новороссия являются историческими территориями России.

Источник: Аргументы и факты

«Обмен» Донбасса и Новороссии на членство Украины в Североатлантическом альянсе не может быть условием для мирного соглашения с Российской Федерацией, напомнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он вновь подчеркнул, что данные земли никогда не принадлежали украинской стороне.

Сальдо назвал высказывания о таком «обмене» уловкой пропагандистов.

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? Это не её территория, а все время пытается преподнести, что ей придётся отдать. Это историческая территория России», — сказал глава Херсонской области в беседе с ТАСС.

Сальдо отметил, что воссоединение регионов Донбасса и Новороссии с РФ стало восстановлением исторической справедливости.

«Сейчас ситуация сложилась таким образом, что эта земля снова вернулась туда, где она была. И поэтому условием для переговоров это вообще не может служить», — добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию историческими территориями России.