«Обмен» Донбасса и Новороссии на членство Украины в Североатлантическом альянсе не может быть условием для мирного соглашения с Российской Федерацией, напомнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он вновь подчеркнул, что данные земли никогда не принадлежали украинской стороне.
Сальдо назвал высказывания о таком «обмене» уловкой пропагандистов.
«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? Это не её территория, а все время пытается преподнести, что ей придётся отдать. Это историческая территория России», — сказал глава Херсонской области в беседе с ТАСС.
Сальдо отметил, что воссоединение регионов Донбасса и Новороссии с РФ стало восстановлением исторической справедливости.
«Сейчас ситуация сложилась таким образом, что эта земля снова вернулась туда, где она была. И поэтому условием для переговоров это вообще не может служить», — добавил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию историческими территориями России.