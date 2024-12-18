Таллахасси
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неожиданный приятный прогноз выдали синоптики на ближайшее время в Приморье

Температурный фон, по заверениям синоптиков, повысится.

Сейчас в Таллахасси: +22° 2 м/с 78% 766 мм рт. ст. +20°
Источник: PrimaMedia.ru

Предстоящей ночью гребень антициклона начнёт слабеть, а холодный воздух начнёт медленно прогреваться, сообщает ИА PrimaMedia. В небе появится облачность, но значительных осадков все ещё не ожидается.

Как уточнили в пресс-службе Примгидромета, днём в северных районах Приморья возможен небольшой снег, а температура повысится на 1−5 градусов от текущих значений.

Во Владивостоке в четверг, 19 декабря, морозы начнут отступать. Ночной ветер ослабнет, а температура повысится: ночью −11…-13 °С, днём −3…-6 °С.