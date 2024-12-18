Неожиданный приятный прогноз выдали синоптики на ближайшее время в Приморье

Предстоящей ночью гребень антициклона начнёт слабеть, а холодный воздух начнёт медленно прогреваться, сообщает ИА PrimaMedia. В небе появится облачность, но значительных осадков все ещё не ожидается.
Как уточнили в пресс-службе Примгидромета, днём в северных районах Приморья возможен небольшой снег, а температура повысится на 1−5 градусов от текущих значений.
Во Владивостоке в четверг, 19 декабря, морозы начнут отступать. Ночной ветер ослабнет, а температура повысится: ночью −11…-13 °С, днём −3…-6 °С.