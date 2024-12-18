«Трясло так, что говорить не мог»: раздетых пациентов морозят в кабинетах владивостокской поликлиники

Напоминаем, во Владивостоке второй год продолжаются масштабные работы по модернизации теплосетей. Основной эффект от этой модернизации, который пока ощущают владивостокцы, судя по многочисленным сигналам в социальных сетях и СМИ, — это срывы сроков отопительного сезона (например, в прошлом году с ледяными батареями встречали ноябрь обитатели студенческих общежитий в районе фуникулёра — улицы Гоголя; ставить личные бойлеры в санузлах студентам запрещено). Кроме того, затягивалось и перекрытие дорог, включая участки напряжённого трафика. В этом году «хит» тепловиков — это крайняя нерасторопность при закрытии траншей. К середине декабря некоторые участки теплотрасс остаются раскопанными, и жители разрытых микрорайонов (например, Первой Речки, где ведутся работы по улицам Амурской и Хабаровской) сомневаются, что свежие трубы, которые не присыпали даже строительным мусором, не лопнут при сильных морозах.