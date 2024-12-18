«Трясло так, что говорить не мог»: раздетых пациентов морозят в кабинетах владивостокской поликлиники

Так, в конце прошлой недели поступила жалоба на ненормативный температурный режим в филиале поликлиники № 1 по улице Некрасовской, 46 (учреждение занимает первый этаж многоквартирного дома-гостинки). Заявительница пишет, что 12 декабря пациент явился на обследование — электронейромиографию. Процедура подразумевает, что пациент раздевается до нижнего белья, к его телу подключают датчики. Обследование длилось около часа, и всё это время пациент, обнажённый до трусов, находился в кабинете, где температура не превышала 16 градусов.
По словам представительницы пациента, после завершения обследования «больного трясло так, что он говорить не мог».
На момент подготовки этой публикации ответов на эту жалобу от МЦУ Владивостока, правительства Приморского края и других компетентных структур в чат главы города не поступало.
Отопительный сезон для социально значимых учреждений во Владивостоке стартовал ещё 18 октября. Но жалобы на отсутствие отопления до сих пор звучат и от пациентов медицинских учреждений, и от родителей школьников и детсадовцев. Сегодня утром поступали сигналы об отсутствии отопления в детском саду № 165 и общеобразовательной школе № 65 в микрорайоне бухты Тихой, а также в школе № 21 на улице Гризодубовой. На улицах Героев Хасана, Гризодубовой, Марии Расковой, Часовитина отсутствуют отопление и горячая вода в учреждениях и в жилых домах, возобновление подачи коммунальных услуг анонсировано на 12:30, но опыт показывает, что этот процесс традиционно проходит с задержкой.
Напоминаем, во Владивостоке второй год продолжаются масштабные работы по модернизации теплосетей. Основной эффект от этой модернизации, который пока ощущают владивостокцы, судя по многочисленным сигналам в социальных сетях и СМИ, — это срывы сроков отопительного сезона (например, в прошлом году с ледяными батареями встречали ноябрь обитатели студенческих общежитий в районе фуникулёра — улицы Гоголя; ставить личные бойлеры в санузлах студентам запрещено). Кроме того, затягивалось и перекрытие дорог, включая участки напряжённого трафика. В этом году «хит» тепловиков — это крайняя нерасторопность при закрытии траншей. К середине декабря некоторые участки теплотрасс остаются раскопанными, и жители разрытых микрорайонов (например, Первой Речки, где ведутся работы по улицам Амурской и Хабаровской) сомневаются, что свежие трубы, которые не присыпали даже строительным мусором, не лопнут при сильных морозах.