Барр прокомментировал итоги матча «Авангарда» с «Сибирью»

Вчера, 17 декабря, в выездном матче в Новосибирске омский «Авангард» обыграл хозяев со счетом 5:3. Обязанности главного тренера команды выполнял помощник Дэйв Барр — напомним, Ги Буше временно вернулся в Канаду на обследование колена.
После матча Дэйв Барр поделился впечатлениями от игры. По словам Дэйва, хоккей в России отличается высоким уровнем мастерства. Игра шла с переменным успехом, но в третьем периоде «Авангард» сумел воспользоваться своими шансами.
«Безусловно, мы хотим играть еще агрессивнее, и это пока сказывается на том, что совершаются некоторые ошибки. Но все учатся и приспосабливаются — до этого они так в этом сезоне не играли», — прокомментировал игру «Авангарда» «Чемпионату» Дэйв Барр.
Также помощник главного тренера рассказал о том, что с Ги Буше у них один взгляд на хоккей.