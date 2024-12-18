Барр прокомментировал итоги матча «Авангарда» с «Сибирью»

«Безусловно, мы хотим играть еще агрессивнее, и это пока сказывается на том, что совершаются некоторые ошибки. Но все учатся и приспосабливаются — до этого они так в этом сезоне не играли», — прокомментировал игру «Авангарда» «Чемпионату» Дэйв Барр.