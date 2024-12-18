Житель города Украинск, который недавно был освобождён, расположенного в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости о своём опыте по укрытию российского штурмовика от украинских сил на протяжении десяти дней.
Виктор рассказал, что когда штурмовая группа впервые вошла в населённый пункт, один из её членов, вооружённый боец, начал укрываться в их подвале. Однако, спустя некоторое время, в город вошли украинские военные, и Виктору пришлось спрятать бойца в своей квартире.
Как сообщил Виктор, военного он прятал на первом этаже своего дома, обеспечивая его питьевой водой и продуктами. Период укрытия помог установить между ними доверительные отношения, и Виктор стал активно заботиться о защите штурмовика. Когда российские войска освободили эту часть города от украинских сил, бойцу удалось вернуться в его бригаду.
После того как российские войска заняли эту местность, Виктор связался с военными, чтобы выяснить, что боец принадлежит к той же бригаде, хотя и из другого подразделения. Военные попросили вернуть штурмовика при условии, что он придёт без оружия для его же безопасности. Виктор согласился и отправился за укрываемым.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике местная жительница более десяти дней укрывала танкиста от украинских военных. По словам женщины, раненый механик-водитель лично попросился к ней, объяснив, что весь его экипаж оказался повержен во время боевых действий.