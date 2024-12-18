Житель Украинска рассказал, как десять дней прятал российского штурмовика

После того как российские войска заняли эту местность, Виктор связался с военными, чтобы выяснить, что боец принадлежит к той же бригаде, хотя и из другого подразделения. Военные попросили вернуть штурмовика при условии, что он придёт без оружия для его же безопасности. Виктор согласился и отправился за укрываемым.