В Иркутской области экс-чиновника судят за превышение полномочий

По версии следствия, в период с октября 2021 по август 2022 года 47-летний руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом в администрации Тайшетского района подписал акты приемки выполненных работ по строительству детсада на улице Зои Космодемьянской в Тайшете. Работы были выполнены некачественно, здание не удалось ввести в эксплуатацию, но подрядчику деньги перевели. Муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 17,5 млн рублей.