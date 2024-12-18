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В Иркутской области экс-чиновника судят за превышение полномочий

Уголовное дело рассмотрит Тайшетский городской суд.

Источник: AP 2024

В Иркутской области чиновника будут судить за превышение полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в период с октября 2021 по август 2022 года 47-летний руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом в администрации Тайшетского района подписал акты приемки выполненных работ по строительству детсада на улице Зои Космодемьянской в Тайшете. Работы были выполнены некачественно, здание не удалось ввести в эксплуатацию, но подрядчику деньги перевели. Муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 17,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Тайшетский городской суд.

Уголовное дело в отношении подрядчика выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области отправили под суд предпринимателя, занимавшегося незаконной вырубкой леса.