Красноярский ХК «Сокол» на выезде уступил «Норильску»

17 декабря красноярский «Сокол» на выезде уступил «Норильску» во втором «морозном дерби» сезона. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 3:5.
В составе северян двумя заброшенными шайбами отличился Семён Асташевский — он установил рекорд лиги как автор самого раннего дубля на 94-й секунде игры.
— Будем продолжать искать пути, чтобы победить. Нам сейчас важно посмотреть на ребят, кто что может, как в стрессовой ситуации себя показать, как в сегодняшнем матче, — Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».
Следующий матч красноярцы проведут дома 23 декабря. Соперником станут «Челны».
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