Омский Усть-Ишим становится «очагом» незаконного рыболовства

Согласно представленной информации, предполагаемое нарушение действующего законодательства имело место в июле 2024 года на берегу реки Иртыш неподалеку от села Усть-Ишим.
«Судом установлено, что гражданин Г. в июле 2024 года прибыв на участок р. Иртыш вблизи с. Усть-Ишим Усть-Ишимского района Омской области, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов занесенных в Красную книгу Российской Федерации, реализуя умысел, направленный на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, действуя умышленно, используя самоловные крючковые снасти, применяя безмоторную металлическую лодку, незаконно добыл из р. Иртыш один экземпляр сибирского осетра, который согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 978 занесен в Красную книгу Российской Федерации, причинив тем самым государству в лице Верхнеобского территориального управления Росрыболовства федерального агентства по рыболовству, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.07.2022 № 1322 материальный ущерб на сумму 481 368 рублей», — цитируют в пресс-службе инстанции обвинительное заключение.
Обозначено, что сельчанин признал инкриминируемую ему вину и раскаялся, а также до вынесения приговора возместил материальный ущерб в указанном объеме, в результате суд назначил ему 460 часов обязательных работ.
Примечательно, что в ноябре 2024 года в суд направили дело двух рыболовов, которым удалось выловить из Иртыша в границах Усть-Ишимского района еще 4 осетров, оцененных почти в 2 миллиона рублей. Судя по всему, наличие в местных широтах краснокнижной рыбы постепенно превращает окрестности Усть-Ишима в «очаг» незаконного рыболовства.