Омский Усть-Ишим становится «очагом» незаконного рыболовства

«Судом установлено, что гражданин Г. в июле 2024 года прибыв на участок р. Иртыш вблизи с. Усть-Ишим Усть-Ишимского района Омской области, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов занесенных в Красную книгу Российской Федерации, реализуя умысел, направленный на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, действуя умышленно, используя самоловные крючковые снасти, применяя безмоторную металлическую лодку, незаконно добыл из р. Иртыш один экземпляр сибирского осетра, который согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 978 занесен в Красную книгу Российской Федерации, причинив тем самым государству в лице Верхнеобского территориального управления Росрыболовства федерального агентства по рыболовству, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.07.2022 № 1322 материальный ущерб на сумму 481 368 рублей», — цитируют в пресс-службе инстанции обвинительное заключение.