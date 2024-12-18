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Иркутяне поздравили с 90-летием последнего героя-космонавта эпохи Гагарина

Сегодня исполняется 90 лет уроженцу Иркутской области, дважды Герою Советского Союза Борису Волынову, космонавту из первого — гагаринского — отряда.

Источник: Соцсети

Сегодня исполняется 90 лет уроженцу Иркутской области, дважды Герою Советского Союза Борису Волынову, космонавту из первого — гагаринского — отряда.

Поздравление почетному гражданину Иркутска от имени земляков опубликовал в своем Telegram-канале глава города Руслан Болотов.

«Поздравляю Бориса Валентиновича с юбилеем! Желаю крепкого сибирского здоровья, счастья и всего самого доброго», — написал мэр.

Борис Волынов два раза побывал за пределами нашей планеты. Он — единственный ныне живущий представитель первого отряда космонавтов СССР, в который входил и Юрий Гагарин.

В послужном списке сибиряка — первый в истории переход из одного космического корабля в другой на орбите и три десятилетия работы в отряде космонавтов — абсолютный мировой рекорд.

космос