Омский ХК «Авангард» впечатлил своего тренера уровнем игры

Исполняющий обязанности тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал итоги прошедшей игры с клубом «Сибирь». Напомним, что в этом матче со счетом 5:3 победителями оказались омичи. Нынешний матч стал для них третьим подряд выигрышным. Сейчас ястребы с 34-мя очками на восьмой строчке турнирной таблицы на Востоке.
Дэйв Барр заявил, что он впечатлился уровнем и игры, и мастерства, причем обеих команд. Барр временно возглавляет команду, пока по причинам неполадок со здоровьем отсутствует главный тренер команды Ги Буше. Об этом пишет портал «Ом1».
Ранее мы писали, что Буше временно покинул Омск.