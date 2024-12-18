Омский ХК «Авангард» впечатлил своего тренера уровнем игры

Исполняющий обязанности тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал итоги прошедшей игры с клубом «Сибирь». Напомним, что в этом матче со счетом 5:3 победителями оказались омичи. Нынешний матч стал для них третьим подряд выигрышным. Сейчас ястребы с 34-мя очками на восьмой строчке турнирной таблицы на Востоке.