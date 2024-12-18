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Спортивный центр «Олимпиец» откроют в Усть-Илимске в январе 2025

Вопрос о начале работы бассейна после капремонта прозвучал во время прямой линии губернатора Игоря Кобзева.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Открытие спортивного центра «Олимпиец» запланировали в Усть-Илимске на 9 января 2025. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, вопрос о начале работы бассейна после капремонта прозвучал во время прямой линии губернатора Игоря Кобзева.

Напомним, здание начали приводить в порядок в 2021 по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта», завершить работы должны были еще в 2023, однако подрядчик не расправился с поручением, тогда контракт расторгли, в 2024 к ремонту приступила другая бригада.

Сейчас ремонт подходит к завершению, 20 декабря состоится субботник, а до 27 декабря — сдача работ. Летом должны продолжить благоустройство территории.

Из Усть-Илимска губернатору задали еще один вопрос: вдова бойца СВО уточнила, есть ли возможность установить волейбольную площадку во дворе дома, где проживает семья погибшего.

— Сегодня много мужчин — участники СВО, они гибнут, защищая нас. И у нас должна быть ответственность перед ними. Если семья, родные и близкие просят в таком формате увековечить память героя, который защищал родину, то я только за, — сказал Игорь Кобзев.

Волейбольную площадку создадут в 2025 в рамках инициативного проекта. Специалисты установят баскетбольные кольца, теннисный корт и уличные тренажеры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области рассказал о диапазонах энергопотребления.