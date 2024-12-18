По поручению Игоря Кобзева в Иркутской области запустят «горячую линию» по вопросам энергопотребления

Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24». Работа ведется совместно региональными министерством жилищной политики и энергетики, министерством цифрового развития и связи, Центром энергоресурсосбережения, гарантирующими поставщиками. Ожидается, что приём звонков начнётся с 20 декабря по единому номеру 122.
Губернатор Игорь Кобзев рассказал, что в ближайшие несколько дней проведут консультации операторов, которые будут принимать звонки, чтобы жители могли получить консультативную помощь. Хочется, чтобы кол-центр работал на результат и был действительно полезен людям, отметил глава региона.
Игорь Кобзев сообщил, что жителям, использующим электроотопление, необходимо подтвердить этот факт, направив соответствующие документы в свою энергосбытовую компанию. Пакет документов должен включать заявление о целях потребления электроэнергии, подтверждение права собственности на жилое помещение (выписка из ЕГРП), технический паспорт жилого помещения, скан-копию паспорта собственника, согласие на обработку персональных данных.
Документы можно подать любым удобным способом: через личный кабинет на сайте «Иркутскэнергосбыта» или мобильное приложение, на электронную почту отделения компании, лично в отделение компании по месту обслуживания, через сайт компании в разделе «Направить документы онлайн».
Губернатор подчеркнул: предоставление указанных документов позволит энергосбытовой компании при расчётах платы за электроэнергию применить к потребителю повышающий сезонный коэффициент. Этот коэффициент расширяет первый диапазон потребления до 7020 кВтч (вместо ранее определённых Правительством РФ 3900 кВтч), второй диапазон — до 10800 кВтч (вместо 6000 кВтч), уточняет пресс-служба областного Правительства.
Глава региона подчеркнул, что для тех, кто не успеет подтвердить право на применение коэффициента до 1 января 2025 года, начисления всё равно будут производить с учётом данного коэффициента — на основании перечней адресов, предоставленных администрациями муниципальных образований.
Однако в случае непредставления собственником до 1 мая 2025 года сведений, подтверждающих оборудование жилого помещения электроотопительными установками, поставщик будет вынужден в соответствии с законодательством сделать перерасчёт без применения коэффициента, прокомментировал вопросы, связанные с энергопотреблением, Игорь Кобзев.
Губернатор призвал жителей оказать содействие в работе по доказыванию права на увеличение диапазонов энергопотребления. В рамках оперативного штаба по энергоснабжению совместно с гарантирующими поставщиками электроэнергии, с администрациями муниципальных образований проводится детальный анализ энергопотребления.
Игорь Кобзев отметил, что жить в Краснодарском крае в зимний период и в Иркутской области — это две разных нормы энергопотребления. Те увеличения диапазонов, которых регион добился, — это промежуточный итог.
Губернатор попросил жителей включиться и предоставить сведения об объёмах потребления электроэнергии населением, чтобы понять, сколько домов выходит за установленный диапазон 7020 кВт*ч. Пристального внимания также требует энергопотребление в садоводческих и дачных товариществах, добавил глава Приангарья.
Игорь Кобзев поручил проработать этот вопрос заместителю Губернатора Иркутской области — руководителю администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолию Прокопьеву совместно с региональным отделением Союза садоводов.
Говоря о проблемах майнинговой деятельности, губернатор напомнил, что в ноябре 2024 года на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под руководством зампредседателя Правительства РФ Александра Новака были озвучены предложения Иркутской области по регулированию майнинговой деятельности.
Это полный запрет майнинга юридическими и физическими лицами с 1 декабря 2024 года до 1 декабря 2029 года. Комиссия приняла решение о запрете майнинга юридическими лицами на территории Иркутской области до 2031 года в осенне-зимний отопительный период.
По словам Игоря Кобзева, в ближайшее время в регионе ждут окончательного решения федерального центра и соответствующего распоряжения Правительства РФ.