В Красноярске запретили протягивать провода над землей

17 декабря в Красноярске изменились правила благоустройства. Как рассказали в мэрии, правки после двух публичных слушаний в последнем чтении утвердили депутаты городского Совета.
Так, в правилах теперь есть раздел, определяющий размещение проводов в краевой столице. Он дает четкие указания всем владельцам линий связи, телевидения, радио, интернета и других сетей.
— Не должно быть проводов над дорогами, на фасадах зданий, антеннах, козырьках или столбах. Все новые линии связи теперь можно прокладывать только под землей в специальных кабель-каналах. Старые тоже необходимо переложить, — пояснили в администрации города.
В центре проводы должны убрать под землю к 1 января 2028 года, на магистральных улицах — к началу 2029-го, остальные — к 2030-му.
Ответственность за благоустройство зданий, строений и прилегающую к ним территорию несут теперь собственники. Они должны будут содержать газоны, деревья и кустарники, а также лавочки, качели, урны. Таким образом, в нашем городе не должно остаться «ничейных» территорий.
Ранее мы писали, что за три года в Красноярске построят шесть новых школ и три детских сада.