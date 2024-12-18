Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск

Сегодня, 18 декабря, в Новосибирск прибыл сказочный Поезд Деда Мороза! Праздничный состав сделал восьмичасовую остановку в городе, привлекая внимание как детей, так и взрослых.
«Поезд остановился до пяти вечера. Любой желающий может прийти и посмотреть вместе с детьми. Свободный доступ имеет первый вагон, новогодняя лавка и вагон-ресторан, где можно платно попробовать блюда», — рассказал Om1 Новосибирск сотрудник поезда.
Для посещения остальных вагонов (резиденция Деда Мороза, кукольный театр и чаепитие) требовались билеты, которые были распроданы практически сразу после появления в продаже.