Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск

«Поезд остановился до пяти вечера. Любой желающий может прийти и посмотреть вместе с детьми. Свободный доступ имеет первый вагон, новогодняя лавка и вагон-ресторан, где можно платно попробовать блюда», — рассказал Om1 Новосибирск сотрудник поезда.