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Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск

Праздничный состав сделал восьмичасовую остановку в городе.

Источник: Om1 Новосибирск

Сегодня, 18 декабря, в Новосибирск прибыл сказочный Поезд Деда Мороза! Праздничный состав сделал восьмичасовую остановку в городе, привлекая внимание как детей, так и взрослых.

«Поезд остановился до пяти вечера. Любой желающий может прийти и посмотреть вместе с детьми. Свободный доступ имеет первый вагон, новогодняя лавка и вагон-ресторан, где можно платно попробовать блюда», — рассказал Om1 Новосибирск сотрудник поезда.

Для посещения остальных вагонов (резиденция Деда Мороза, кукольный театр и чаепитие) требовались билеты, которые были распроданы практически сразу после появления в продаже.