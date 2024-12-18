Челябинский правозащитник Казанцев умер в колонии

Владимир Казанцев как юрист выступал в суде по громким экологическим процессам, в частности относительно застройки Челябинского городского бора. В октябре 2022 года Советский райсуд вынес ему приговор за мошенничество. По материалам дела, юрист присвоил себе деньги клиента, которые взял для передачи сотруднику суда. Казанцеву назначили четыре года колонии общего режима с возмещением ущерба в размере 500 тысяч рублей.