В Омскую область идут снегопады и потепление

В среду, 18 декабря, в Омской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха днём составит −5…-10 °C, начнётся снегопад.
Уже 19 и 20 декабря ожидаются снегопады, метель и гололедица. Изменение погодных условий будет сопровождаться усилением ветра южного и юго-восточного направлений, порывы которого могут достигать 15−18 м/с.
Из-за снегопадов и сильного ветра на дорогах возможны снежные заносы. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.