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В Омскую область идут снегопады и потепление

Синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие дни.

Сейчас в Таллахасси: +21° 2 м/с 83% 766 мм рт. ст. +20°
Источник: Om1 Омск

В среду, 18 декабря, в Омской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха днём составит −5…-10 °C, начнётся снегопад.

Уже 19 и 20 декабря ожидаются снегопады, метель и гололедица. Изменение погодных условий будет сопровождаться усилением ветра южного и юго-восточного направлений, порывы которого могут достигать 15−18 м/с.

Из-за снегопадов и сильного ветра на дорогах возможны снежные заносы. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.