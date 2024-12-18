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В Башкирии похолодает до −17° мороза

В Башкирии похолодает до −17° мороза. Также синоптики прогнозируют до конца недели обильные снегопады.

Сейчас в Таллахасси: +21° 2 м/с 83% 766 мм рт. ст. +20°
Источник: Агентство «Москва»

По данным Башгидромета, 18 декабря ночные осадки плавно перетекут в дневные. В отдельных районах метель, днем гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,-5°.

19 декабря будет идти небольшой снег, ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −8,-13°, по северу до −18°, днем −5,-10°.

20 декабря характер погоды не изменится. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью −12,-17°, при прояснениях до −22°, днем −6,-11°.