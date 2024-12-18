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Снегопады и гололёд обещают в Челябинской области 18 декабря

Днём будет до 7 градусов мороза.

Сейчас в Таллахасси: +21° 2 м/с 83% 766 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Снег и гололедица на дорогах ожидаются в отдельных районах Челябинской области 18 декабря. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.

По данным синоптиков, на европейской территории России сохраняет свое влияние Северо-Атлантический циклон. В среду на Южном Урале будет облачно с прояснением, пройдёт небольшой снег, местами — умеренный. В отдельных районах возможны слабые метели. На дорогах вероятна гололедица. Порывы ветра достигнут 14 м/с.

В дневные часы термометры по области покажут от −2 до −7 градусов.

В Челябинске в среду также пройдёт небольшой снег. Днём 18 декабря будет от −3 до −5 градусов.