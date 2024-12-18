Снегопады и гололёд обещают в Челябинской области 18 декабря

Снег и гололедица на дорогах ожидаются в отдельных районах Челябинской области 18 декабря. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.
По данным синоптиков, на европейской территории России сохраняет свое влияние Северо-Атлантический циклон. В среду на Южном Урале будет облачно с прояснением, пройдёт небольшой снег, местами — умеренный. В отдельных районах возможны слабые метели. На дорогах вероятна гололедица. Порывы ветра достигнут 14 м/с.
В дневные часы термометры по области покажут от −2 до −7 градусов.
В Челябинске в среду также пройдёт небольшой снег. Днём 18 декабря будет от −3 до −5 градусов.