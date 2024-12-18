Пермский школьник записал видео с требованием отменить концерт Вити АК-47

Школьник из Перми записал видео с требованием отменить концерт рэпера Вити АК-47 в краевой столице.
Видеообращение 11-летнего мальчика опубликовал телеграм-канал Mash.
«Всем здравия! Я тут услышал, что к нам в город с концертом хочет приехать Витя АК. Витя, не приезжай сюда, не надо!» — говорит несовершеннолетний.
В своем обращении мальчик использует жаргон, нелицеприятно высказываясь о рэпере. В конце видео он заявляет: «Пермский край — спортивный край!».
«Самый маленький общественник материализовался в Перми», — пишет о ситуации Mash.
Представитель рэп-исполнителя в разговоре с «Газета.Ru» заявил, что Витя АК-47 не видел обращение школьника и команда артиста не намерена комментировать высказывание несовершеннолетнего.
«Без комментариев просто. Мы не хотим комментировать. Он его не видел. А для чего?» — цитирует издание представителя рэпера.