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Пермский школьник записал видео с требованием отменить концерт Вити АК-47

Он заявляет, что в Пермском крае не любят таких артистов.

Школьник из Перми записал видео с требованием отменить концерт рэпера Вити АК-47 в краевой столице.

Видеообращение 11-летнего мальчика опубликовал телеграм-канал Mash.

«Всем здравия! Я тут услышал, что к нам в город с концертом хочет приехать Витя АК. Витя, не приезжай сюда, не надо!» — говорит несовершеннолетний.

В своем обращении мальчик использует жаргон, нелицеприятно высказываясь о рэпере. В конце видео он заявляет: «Пермский край — спортивный край!».

«Самый маленький общественник материализовался в Перми», — пишет о ситуации Mash.

Представитель рэп-исполнителя в разговоре с «Газета.Ru» заявил, что Витя АК-47 не видел обращение школьника и команда артиста не намерена комментировать высказывание несовершеннолетнего.

«Без комментариев просто. Мы не хотим комментировать. Он его не видел. А для чего?» — цитирует издание представителя рэпера.

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