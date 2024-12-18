Представленная информация заставляет думать о том, что Омскую область накроет затяжной снежный шторм.
Так, на четверг, 19 декабря 2024 года, синоптики передают для Омской области мокрый снег и метель. Ветер южный, юго-восточный 7−12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15−18 м/с.
Дневная температура в Омской области, по данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 19 декабря 2024 года составит 0…-5 градусов Цельсия, на дорогах снежные заносы, гололедица.
Как сообщается на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 20 декабря 2024 года, осадки в виде снега, мокрого снега и метели в Омской области продолжатся. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный, по западу на северо-западный 7−12 м/с, в отдельных районах порывы 15−18 м/с. Температура ночью и днем −1…-6°, местами до −11°. На дорогах снежные заносы, гололедица.