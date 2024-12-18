Эксперты назвали лучшие районы Москвы внутри МКАД для сна

Терентьева, в свою очередь, указала, что наименее благоприятными для сна являются локации вблизи крупных транспортных артерий столицы, таких как ТТК или Садовое кольцо. На качество ночного отдыха там влияет постоянный шум, из-за которого местные жители могут испытывать повышенную тревожность и страдать от хронической бессонницы. Медик добавила, что высокая концентрация в воздухе выхлопных газов и пыли ведет к аллергии и респираторным заболеваниям.