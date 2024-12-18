Эксперты назвали лучшие районы Москвы внутри МКАД для сна

Глава отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева рассказала, что прогулки на свежем воздухе и пребывание в окружении зелени способствуют снижению уровня стресса и улучшению качества сна.
— Жители таких районов, как Измайлово и Сокольники, имеют больше возможностей для отдыха и крепкого здорового сна, — отметила она.
По мнению экспертов, благоприятными районами также являются Коньково, примыкающий к Тропаревскому парку, и Теплый Стан с одноименной парковой зоной. Много зеленых массивов и благоустроенных парков также в Строгине и Крылатском. Сооснователь архитектурного бюро «Бюро А4» Сергей Марков указал, что обилие деревьев не только улучшает качество воздуха, но и плодотворно влияет на сон.
Терентьева, в свою очередь, указала, что наименее благоприятными для сна являются локации вблизи крупных транспортных артерий столицы, таких как ТТК или Садовое кольцо. На качество ночного отдыха там влияет постоянный шум, из-за которого местные жители могут испытывать повышенную тревожность и страдать от хронической бессонницы. Медик добавила, что высокая концентрация в воздухе выхлопных газов и пыли ведет к аллергии и респираторным заболеваниям.
Марков, в свою очередь, еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на качество сна, назвал избыток искусственного света, который создают светодиодная подсветка городских шоссе и улиц, различные фонари и светильники.
Архитектор подчеркнул, что для решения этой проблемы эксперты начали применять оранжевый и желтый цвета, которые ближе всего к закатному солнцу и не приводят к слишком интенсивной стимуляции нервной системы. Он добавил, что лучший вариант отдыха — сон в полностью темном помещении без дополнительных источников света, сообщает РИА Новости.
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