Гостехнадзор рассказал, какие омские горки безопасны

В преддверии новогодних праздников Гостехнадзор по Омской области проверил омские горки. Ведомство интересовала их безопасность. Как уточнили в Гостехнадзоре, проверялись только горки, попадающие под определение зимнего аттракциона и установленные на площадях и парках. Горки во дворах, а также ледовые лабиринты в зону компетенции Гостехнадзора не входят.
Сооружения оценивались по нескольким критериям: наличие информационных табличек, правил пользования, наличие безопасного ската, зоны торможения и ограждения.
По итогам проверки безопасными были признаны 7 горок: в парке «Вокруг света», на территории «Акварио», в чернолучинской «Сказке», в парках «На Кольцевой», «На Королева», «имени 30-летия ВЛКСМ» и «Советском».