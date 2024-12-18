Гостехнадзор рассказал, какие омские горки безопасны

В преддверии новогодних праздников Гостехнадзор по Омской области проверил омские горки. Ведомство интересовала их безопасность. Как уточнили в Гостехнадзоре, проверялись только горки, попадающие под определение зимнего аттракциона и установленные на площадях и парках. Горки во дворах, а также ледовые лабиринты в зону компетенции Гостехнадзора не входят.