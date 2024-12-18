Власти Владивостока ежедневно ликвидируют нелегальные ёлочные базары

В Первомайском районе Владивостока прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей ёлками. Как уточнили в пресс-службе администрации города, специалисты мэрии совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры активно пресекают работу нелегальных ёлочных базаров.
В среду, 18 декабря, представители административно-территориального управления Первомайского района выявили случай незаконной продажи хвойных деревьев на улице Спортивной, 5. Все 40 ёлок были изъяты и отправлены на специальную площадку для хранения. Продавцы привлечены к административной ответственности, а полиция составила на них протоколы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии.
Днем ранее, 17 декабря, аналогичные нарушения были зафиксированы в Советском и Первореченском районах. Ёлки, которые незаконно продавались на проспекте 100-летия Владивостока по адресам 34, 58−60, 127−129 и в других местах, также изъяли. Всего конфисковано более 100 деревьев. Продавцы понесли административное наказание, а полиция оформила протоколы на нарушителей.
«Такие торговые точки располагаются прямо на газонах и пешеходных зонах. Продавцы не платят налоги и оставляют за собой мусор и ветки», — отметили в административно-территориальном управлении Первореченского района.
В администрации Владивостока напомнили, что в городе ежегодно работают легальные ёлочные базары. В этом году жители могут приобрести главный символ Нового года по 14 адресам в разных районах города вплоть до 31 декабря. Помимо стационарных торговых точек, ёлками торгуют автолавки и стационарные предприятия.
Законная продажа хвойной продукции во Владивостоке осуществляется по следующим адресам:
— ул. Верхнепортовая, 68 (два места);
— ул. Воронежская, 1;
— ул. Жигура, 48;
— просп. Красного Знамени, 90;
— просп. Красного Знамени, 114 (три места);
— ул. Лермонтова, 75;
— ул. Пшеницына, 22;
— ул. Светланская, 177;
— ул. Тухачевского, 52;
— ул. Шилкинская, 21;
— ул. Сабанеева, 16;
— ул. Нахимова, 1;
— ул. Полярная, 1;
— ул. Терешковой, 10.
Как подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока, городские власти ежегодно предоставляют столько мест для легальной торговли ёлками, сколько найдётся желающих такой торговлей заняться. Потенциальные продавцы ёлок могут принять участие в аукционах или заключить прямые договоры, чтобы законно осуществлять эту деятельность.