Власти Владивостока ежедневно ликвидируют нелегальные ёлочные базары

В среду, 18 декабря, представители административно-территориального управления Первомайского района выявили случай незаконной продажи хвойных деревьев на улице Спортивной, 5. Все 40 ёлок были изъяты и отправлены на специальную площадку для хранения. Продавцы привлечены к административной ответственности, а полиция составила на них протоколы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии.