На Патрокле запустили станцию очистки канализации

В идеале проблему должны решать специальные канализационные фильтры, которые устанавливаются в каждом доме. Однако в настоящее время таких фильтров нет, и неясно, как их можно внедрить. В связи с этим возникает проблема, с которой мы столкнулись при строительстве Пляжа на Патрокле. За несколько дней салфетки забивают насосы или решётки перед ними, что приводит к остановке перекачки на очистные сооружения. В результате вся канализация из микрорайона Патрокл начинает бить фонтаном через люки в озеро, вокруг которого мы провели работы по благоустройству.