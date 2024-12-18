На Патрокле запустили станцию очистки канализации

Владивосток — город, расположенный на склонах, и сточные воды не могут самостоятельно стекать к очистным сооружениям. Они собираются в специальные каналы, а затем с помощью насосов перекачиваются на очистные сооружения. Основная сложность связана с использованием влажных салфеток, которые, в отличие от бумаги, не разлагаются под воздействием воды. Кроме того, они не поддаются измельчению стандартными механизмами.
«Наконец-то️ мы запустили станцию очистки канализации на Патрокле️», — рассказал глава DNS Дмитрий Алексеев.
В идеале проблему должны решать специальные канализационные фильтры, которые устанавливаются в каждом доме. Однако в настоящее время таких фильтров нет, и неясно, как их можно внедрить. В связи с этим возникает проблема, с которой мы столкнулись при строительстве Пляжа на Патрокле. За несколько дней салфетки забивают насосы или решётки перед ними, что приводит к остановке перекачки на очистные сооружения. В результате вся канализация из микрорайона Патрокл начинает бить фонтаном через люки в озеро, вокруг которого мы провели работы по благоустройству.
«Для решения этой задачи мы установили перед насосной станцией автоматизированную систему очистки, способную обрабатывать салфетки. В первые дни работы системы было обнаружено, что в микрорайоне Патрокл ежедневно производится около 40 килограммов салфеток и других тканевых изделий. Мы тесно сотрудничаем с представителями водоканала. Подобные системы во Владивостоке ранее не использовались, поэтому необходимо тщательно проверить их работу, оценить надёжность и выявить возможные проблемы», — подчеркнул глава DNS Дмитрий Алексеев.
Также Дмитрий Алексеев дополнил, что есть все основания считать, что проблема с запахом решится. Более того, такое решение можно будет применять и в других районах Владивостока.