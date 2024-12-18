Демешин поздравил с профессиональным праздником работников ЗАГС

— Процитирую нашего Президента Владимира Владимировича Путина: «Семья дает нам понимание многих простых, но важных истин, которые потом становятся теми нравственными ориентирами, помогающими разобраться в сложностях жизненного пути, поддерживают на этом сложном жизненном пути любого человека стать ответственным за себя, за свою семью и за судьбу Отечества». Потому один из приоритетов работы всех уровней власти — создавать все условия, чтобы как можно больше жителей края заводили семьи, рожали детей и оставались здесь, — сказал губернатор.