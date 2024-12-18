Демешин поздравил с профессиональным праздником работников ЗАГС

— Принято подводить итоги в профессиональные даты — и особенно символично это делать под занавес Года семьи. Ежегодно в крае вступают в брак около десяти тысяч пар, 2024-й не стал исключением. Но в этом году мы дали начало новой традиции — массовым регистрациям 8 июля, в День семьи, любви и верности. Этим летом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре скрепили союз 20 пар любящих сердец, — сказал Дмитрий Демешин.
Он отметил, что с начала года в крае появились на свет более 11 тысяч малышей. И 3,5 тысячи детей зарегистрированы с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» (18+) в режиме онлайн без бумажной волокиты. Это вдвое больше, чем в 2023-м.
— Процитирую нашего Президента Владимира Владимировича Путина: «Семья дает нам понимание многих простых, но важных истин, которые потом становятся теми нравственными ориентирами, помогающими разобраться в сложностях жизненного пути, поддерживают на этом сложном жизненном пути любого человека стать ответственным за себя, за свою семью и за судьбу Отечества». Потому один из приоритетов работы всех уровней власти — создавать все условия, чтобы как можно больше жителей края заводили семьи, рожали детей и оставались здесь, — сказал губернатор.
Для этого, по словам главы региона, в крае реализуются профильные национальные проекты и существуют десятки мер поддержки: от краевого материнского капитала до единовременных выплат. За то, чтобы традиционная крепкая российская семья оставалась незыблемой и нерушимой, в том числе сегодня сражаются наши воины на специальной военной операции. Потому что вся Россия — и есть одна большая семья.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что в год через сотрудников ЗАГС проходят сотни тысяч различных юридически значимых действий. Это огромный объем работы и большая ответственность — ведь от корректности исполнения часто зависит благополучие и спокойствие людей.
Он поблагодарил сотрудников ЗАГС за самоотверженность, внимание и заботу о жителях края, а также пожелал им крепкого здоровья и сил в их нелегком, но важном труде.