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Из Омска отменили международный рейс

В среду, 18 декабря 2024 года, онлайн-табло Омского аэропорта отразило существенное изменение в расписании.

Источник: SuperOmsk.ru

Как указано на сайте воздушной гавани, отменен международный рейс Омск — Астана (Нур-Султан). Борт должен был вылететь из Омска в 22:40 среды, 18 декабря 2024 года.

Причины отмены рейса неизвестны.