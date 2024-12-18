Из Омска отменили международный рейс

Как указано на сайте воздушной гавани, отменен международный рейс Омск — Астана (Нур-Султан). Борт должен был вылететь из Омска в 22:40 среды, 18 декабря 2024 года.
Причины отмены рейса неизвестны.
В среду, 18 декабря 2024 года, онлайн-табло Омского аэропорта отразило существенное изменение в расписании.
Как указано на сайте воздушной гавани, отменен международный рейс Омск — Астана (Нур-Султан). Борт должен был вылететь из Омска в 22:40 среды, 18 декабря 2024 года.
Причины отмены рейса неизвестны.