Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром в основном по северо-востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, с переходом на южный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, утром местами — 15−18 м/с.