Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог Беларуси в среду, утром местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром в основном по северо-востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, с переходом на южный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, утром местами — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −4°С по северу до +7°С по юго-западу.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.
Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев. Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.