Кинотеатр «Юность» сети «Москино» откроется после реконструкции

Знакомство с обновленным кинотеатром гости начнут с просторного фойе с большими панорамными окнами и кафе, а затем переместятся в кинозалы. Для удобства зрителей два зала (на 37 и 31 место) оборудовали комфортными креслами и функцией удобного обзора киноэкрана из любой точки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья выделили специальные места с системой вызова персонала.