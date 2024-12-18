Кинотеатр «Юность» сети «Москино» откроется после реконструкции

В районе Щукино после реконструкции откроется кинотеатр «Юность» сети «Москино». С 19 декабря на большом экране зрители смогут смотреть классику и новинки кинематографа.
Знакомство с обновленным кинотеатром гости начнут с просторного фойе с большими панорамными окнами и кафе, а затем переместятся в кинозалы. Для удобства зрителей два зала (на 37 и 31 место) оборудовали комфортными креслами и функцией удобного обзора киноэкрана из любой точки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья выделили специальные места с системой вызова персонала.
Благодаря установке современных проекторов и системы Dolby Digital 5.1 улучшится качество изображения и звука при просмотре. В одном из залов сохранили возможность показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки.
Помимо этого, в здании модернизировали системы водо- и электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Улучшили архитектурную подсветку и звукоизоляцию кинозалов, заменили двери и окна в помещениях.
В репертуаре кинотеатра — российские фильмы, зарубежные фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами, анимационное кино и ретроспективы. Кроме того, «Юность» продолжит традицию немногочисленных артхаусных кинотеатров. Здесь станут показывать авторское кино признанных и молодых режиссеров.
Кинотеатр «Юность» входит в киносеть «Москино» и является частью московского кинокластера. Он расположен на первом этаже жилого дома. Это любимый семейный кинотеатр района, который радует детей и их родителей уже более полувека показами художественных и артхаусных фильмов, а также заседаниями киноклуба и выступлениями киноэкспертов.
Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия имени Максима Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», а также кинокомиссия и киноплатформа «Москино».