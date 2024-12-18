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ГАИ за сутки задержала в Уфе несколько нетрезвых водителей

В Уфе поймали четырех пьяных водителей.
Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали несколько пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали взрослый и ребенок. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 318 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, трое — без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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