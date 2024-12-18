Охотника на кабана задержали с помощью фотоловушки в Ленинском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске за прошедший месяц в адрес организаций, обслуживающий жилой фонд, направили 125 предостережений. Все они связанны с некачественным содержанием дворов. Сейчас специалистам дали три дня, чтобы очистить улицы от снега и наледи.