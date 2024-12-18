Охотника на кабана задержали с помощью фотоловушки в Ленинском районе

В Ленинском районе мужчину обязали выплатить ущерб за незаконную охоту на кабана. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Саратовской области.
— Он охотился в Татищевском районе, установить его личность удалось с помощью фотоловушек. Егери и правоохранители задержали браконьера, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 150 тысяч рублей, — пишут журналисты.
Судебные приставы уведомили должника о том, что он обязан возместить ущерб, а также арестовали его банковские счета. Мужчина не стал дожидаться мер принудительного исполнения и добровольно отдал деньги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске за прошедший месяц в адрес организаций, обслуживающий жилой фонд, направили 125 предостережений. Все они связанны с некачественным содержанием дворов. Сейчас специалистам дали три дня, чтобы очистить улицы от снега и наледи.