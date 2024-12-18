В Крыму родилась «королевская» двойня

«Новорожденных мальчиков снова было больше, чем девочек: 196 и 165. Зарегистрировано рождение трех двоен, по одной в Евпатории — “королевская” Виктория и Артем, в Саках — девочки Сабина и Аделина и в Белогорском районе — также девочки Аделина и Айлин», — говорится в сообщении.
В Симферополе родились 103 малыша, в Евпатории — 30, в Симферопольском районе — 25, в Керчи и в Белогорском районе — по 23, в Ялте и Саках — по 19, отметили в пресс-службе.
Самыми редкими именами новорожденных стали Аря, Эюп, Айла, Климентий, Анесса, Анелия, Мэри, Лея.
Официально зарегистрировали свои отношения 154 пары. Средний возраст новобрачных — 25 лет для женщин и 28 для мужчин. Самой возрастной парой на прошлой неделе стали 79-летний жених и 77-летняя невеста.
Ранее сообщалось, что в 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен — Север и Версавия.