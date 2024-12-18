В Крыму родилась «королевская» двойня

«Новорожденных мальчиков снова было больше, чем девочек: 196 и 165. Зарегистрировано рождение трех двоен, по одной в Евпатории — “королевская” Виктория и Артем, в Саках — девочки Сабина и Аделина и в Белогорском районе — также девочки Аделина и Айлин», — говорится в сообщении.