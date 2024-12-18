Заболеваемость COVID-19 в Самарской области снизилась на 17,4%

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за прошедшую неделю в Самарской области зарегистрировано 1189 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 41 человек, к сожалению, один человек скончался. Однако есть и положительная динамика — 1350 жителей области успешно преодолели болезнь.