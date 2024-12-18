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Заболеваемость COVID-19 в Самарской области снизилась на 17,4%

За неделю более 1300 человек в Самарской области вылечились от коронавируса.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области наблюдается заметное снижение заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю показатель заболеваемости уменьшился на 17,4%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора,

«По итогам 50-й недели 2024 года показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 37,8, что на 17,4% ниже, чем на предыдущей 49-й неделе», — рассказали специалисты ведомства.

Несмотря на общее снижение заболеваемости, в 10 муниципальных районах области был зафиксирован показатель, превышающий среднеобластной. Наибольшая заболеваемость наблюдается в Приволжском, Безенчукском и Нефтегорском районах.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за прошедшую неделю в Самарской области зарегистрировано 1189 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 41 человек, к сожалению, один человек скончался. Однако есть и положительная динамика — 1350 жителей области успешно преодолели болезнь.

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