В Минске 3300 новых мест для машин появятся на платных парковках

Он обратил внимание на то, что в 2025 году на платных парковках запланировано оборудовать примерно 3300 машино-мест. Зырянов уточнил, что их общее число составит около 10 тысяч. В свою очередь, глава Мингорисполкома заметил, что проводилось несколько совещаний, на которых обсуждалось развитие парковочного пространства в Минске.