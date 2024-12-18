В Минске 3300 новых мест для машин появятся на платных парковках. Подробности рассказал генеральный директор организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов во время заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет агентство «Минск-Новости».
Он обратил внимание на то, что в 2025 году на платных парковках запланировано оборудовать примерно 3300 машино-мест. Зырянов уточнил, что их общее число составит около 10 тысяч. В свою очередь, глава Мингорисполкома заметил, что проводилось несколько совещаний, на которых обсуждалось развитие парковочного пространства в Минске.
— Мы видим, что на сегодняшний день имеются парковки, которые надлежащим образом не задействованы. А ведь это важнейшая составляющая для жителей и гостей столицы.
По оценке гендиректора организации «Гаражи, автостоянки и парковки», в Минске платные автомобильные парковки создаются для того, чтобы обеспечить порядок, организацию безопасности дорожного движения. Он сообщил, что было определено пять этапов их развития. На первом охватывалась территория, ограниченная проспектом Независимости, улицами Немига, Ленина, Городской вал.
Что касается второго этапа, то он охватил улицы Немига, Володарского, Свердлова, Энгельса, Ульяновскую. Зырянов заявил, что указанные этапы были реализованы на 100%, добавив, что работы по остальным продолжаются.
Он также сообщил, что сейчас число машино-мест на платных парковках составляет 5600, а в ближайшее время оно вырастет как минимум до 6700.
Кстати, новая парковка появится у метро «Слуцкий Гостинец», а паркинг по пр. Дзержинского.
Тем временем Минтруда прокомментировало предполагаемый рост зарплат в Беларуси в 2025: бюджетник может поднять зарплату вдвое, минималка выросла на 100 рублей, а медианная зарплата — на 287 рублей.