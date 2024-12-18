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В лесах Перми от хвойных деревьев исходит неприятный гнилой запах

Специальным средством будет обработано 821 хвойное дерево.

Источник: Комсомольская правда

В пермских лесах и парках началась обработка деревьев специальным составом. Цель мероприятия — предотвратить вырубку деревьев в лесу, которая так актуальна в предновогоднем периоде. Об этом сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию.

«Ели и сосны обрабатывают смесью органических кислот. Она безопасна для деревьев, людей и животных. До 20 декабря на территории Перми из распылителя будет обработано 821 хвойное дерево высотой до четырех метров, они чаще всего подвержены вырубке», — пояснили в городском управлении по экологии и природопользованию.

В управлении напомнили, что размер административного штрафа за незаконную вырубку для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

экология