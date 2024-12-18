В лесах Перми от хвойных деревьев исходит неприятный гнилой запах

«Ели и сосны обрабатывают смесью органических кислот. Она безопасна для деревьев, людей и животных. До 20 декабря на территории Перми из распылителя будет обработано 821 хвойное дерево высотой до четырех метров, они чаще всего подвержены вырубке», — пояснили в городском управлении по экологии и природопользованию.