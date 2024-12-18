Омского производителя пива поймали на недобросовестной конкуренции

Курганское УФАС обвинила индивидуального предпринимателя из Омска в недобросовестной конкуренции. На него в ведомство пожаловалось ООО «Зауральские напитки» — мол, омский производитель выдает свое пиво за курганское. Спорная продукция продавалась в магазинах «Пинта».
Специалисты провели проверку, и обоснованность претензий подтвердилась. На ценниках пива марок «Курганское» и «Кургансукое живое» было написано, что оно произведено в Кургане, хотя на самом деле было сделано в Омске.
По мнению УФАС, это обманывало покупателей и давало предпринимателю необоснованное преимущество над другими производителями.
Омичу дали десять дней на то, чтобы исправить нарушение.
«Тогда дело возбуждено не будет, и предприниматель избежит штрафов», — уточнили в УФАС.