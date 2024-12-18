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Названа стоимость минимального набора продуктов питания для одного жителя Башкирии

В Башкирии минимальный для выживания набор продуктов оценили в 6131 рубль.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии минимальный для выживания набор продуктов в минувшем ноябре оценили в 6 131 рубль. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

В Уфе стоимость продовольственной корзины составила 6 216 рублей, в Сибае — 6 014 рублей, в Нефтекамске — 5 908 рублей, а в Стерлитамаке — 5 901 рубль.

В Приволжском федеральном округе самый дорогой набор продуктов зафиксировали в Пермском крае (6 625 рублей), самый дешевый — в Мордовии (5 591 рубль). Средняя сумма продовольственной корзины в целом по России в прошлом месяце составила 6 880 рублей.

В Башстате уточняют, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определяют, основываясь на единых весах (количестве продуктов питания по видам) и средних цена на них по стране и регионам.

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