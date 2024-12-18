В МВД сделали важное обращение к казахстанцам

«Мы призываем всех граждан: Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость, мы построим общество, где царят порядок и справедливость», — отмечено в обращении к населению.