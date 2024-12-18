Таллахасси
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД сделали важное обращение к казахстанцам

В Казахстане действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами. Мониторинг осуществляется департаментом собственной безопасности МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

«К сожалению, несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжают иметь место. С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток», — сообщили в полиции.

В Астане гражданин оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель привлечен к уголовной ответственности;

В Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело передано в суд.

«Мы призываем всех граждан: Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость, мы построим общество, где царят порядок и справедливость», — отмечено в обращении к населению.